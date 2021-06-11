В Омске на неделю перекроют центр города из-за ралли «Шелковый путь»

Перекрытие улиц продлится целую неделю. Фото: Виктор Гусейнов

Этим летом в Омске пройдет довольно крупное событие – ралли «Шелковый путь». Команды из нескольких стран посоревнуются на участке пути, который пройдет по дорогам Омской области. Из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию ралли, в центре города перекроют сразу несколько улиц.

Уже традиционным местом для проведения массовых мероприятий в Омске стала соборная площадь. Вот ее и прилегающие к ней улицы перекроют для движения всех видов транспорта на неделю с 10:00 27 июня(воскресенье) до 6:00 3 июля(суббота).

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Также в мэрии уточнили, что вблизи некоторых улиц будет запрещена парковка.

26 июня с 23:00 до 06:00 3 июля на следующих участках:

- по улице Ленина — на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

- улице Тарской — на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- Банковскому переулку — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улице Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;

30 июня с 08:00 до 18:00 — на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова);

2 июля с 08:00 до 15:00 — на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова).

Омичей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Водителям придется пользоваться объездными путями и обращать внимание на временные знаки, которые установят в местах ограничения движения.