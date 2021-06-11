Омич отказался платить за непонравившуюся стрижку и ограбил салон

Грабитель очень торопился уйти от салона подальше. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Недавно, 3 июня, в один из салонов красоты на улице Марченко, недалеко от железнодорожного вокзала, зашел мужчина. Он договорился с мастером о стрижке и сел в кресло. Никаких претензий во время работы мастеру он не высказывал, но когда му показали готовую работу, заявил, что работа ему не нравится. Мужчина долго рассматривал себя в зеркало и платить за проделанную работу отказался. Так он и ушел, не заплатив. Вот только после его ухода администратор обнаружила, что пропали 10 500 рублей. Видимо, их омич забрал в качестве моральной компенсации.

Теперь его разыскивает полиция. Омич попал на камеры видеонаблюдения недалеко от салона. Он явно спешил больше обычного. Наверное, рассчитывал на погоню.

Приметы: мужчина на вид 40-45 лет, крупного телосложения, рост около 180-185 см. Был одет в темную футболку, темно-синие джинсы.

В полиции просят сообщить, если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться по номерам 79-33-02 или 102.