Международные рейсы начнут летать из Омска на следующей неделе

Улететь на иностранные курорты из Омска пока еще проблематично. Фото: Цуприк Евгений

О международных рейсах прямиком из Омска уже давно мечтают многие омичи. Когда ослабли ограничения, омскому аэропорту долго не давали разрешение на международные полеты, но когда все же одобрили, многие рейсы пришлось отменить из-за других запретов, не связанных с ковидом.

Расписание вылетов несколько раз менялось, и сейчас первые вылеты в Египет запланированы на следующей неделе. 16 июня планируют запустить рейс Омск-Каир-Астрахань компании «АЗУР Эйр». Чуть позже, 21 июня, появится еще один рейс Каир-Омск-Каир.

Перелеты на другие курорты запланированы на гораздо более поздние числа. Возобновить авиасообщение с Турцией планируют с 23 июня, но это пока не точная дата. Еще длится запрет на авиасообщение и его еще могут продлить. Полететь в Тунис омичи смогут только 1 июля, а рейсы на Ираклион (Греция) начнут лететь с 27 июня.