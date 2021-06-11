Сгоревшая деревня в Большеречье отстраивается заново

Деревня Каракуль практически полностью сгорела во время нынешних майских пожаров. Тогда сгорело больше десятка жилых домой. Теперь деревня возрождается – местным жителям помогли деньгами из бюджетов разных уровней и теперь на пепелищах уже началось строительство новых домов.

Без помощи областного правительства люди бы не справились. Каждому из пострадавших по 50 тысяч выделили в министерстве социального развития. Ещё по 10 — местная администрация.

Из регионального бюджета прописанные в сгоревших домах получили по 100 тысяч рублей. Собственники — 300 тысяч. Вот только таким правом по официальным документам обладали лишь 5 человек. Говорят, когда покупали дом и землю, не задумывались о возможных последствиях. Из-за этого по закону выплатить каждому максимальную сумму компенсации невозможно. Но людям стараются помочь.

- Советского Союза давно нет, а с того времени никто не делал ни оформление права собственности, ни оформление земли. Даже тем люди, которые попали в беду, оказать законно материальную помощь нет оснований. Это будет нарушение закона. А на нарушение закона никто не пойдёт, потому что последствия всем понятны. Поэтому мы решили, коль мы хотим сделать доброе дело, у людей на момент завершения строительства должны быть все юридические права на данные помещения. Будет собственность на землю, оформят документы на строение, — подчёркивает глава Большереченского района Омской области Василий Майстепанов.

Всю бумажную волокиту администрация района взяла на себя. Людям, у которых сгорели документы, их восстановили за 2 дня. Регулярно бывает в Каракуле и глава администрации. Людям помогают решить любые возникающие вопросы. Помогли и жители региона: собрали для пострадавших вещи, домашнюю утварь, предметы гигиены, крупную бытовую технику. Помогли и финансово. Собрали около 7 млн рублей.

Кроме жилых построек в деревне появится и новый магазин вместо сгоревшего. Пока же действует временная мера в виде подвоза продуктов. Появилась в деревне и помпа. С ее помощью проливают опасные участки, которые до сих пор тлеют. Почва здесь торфяная, огонь мог уйти глубоко.

Как бы то ни было, но местные не намерены покидать родную деревню и планируют отметить не только 12 июня День независимости России, но и юбилей села, которому в этом году исполняется 360 лет.