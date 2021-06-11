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Общество11 июня 2021 12:21

Появилось видео перекрытого Ленинградского моста в Омске

Теперь ограничения в движении там сохранятся до конца лета
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске начались работы по замене деформационных швов на Ленинградском мосту.

В Омске начались работы по замене деформационных швов на Ленинградском мосту.

Фото: Влад КОМЯКОВ

О ремонте Ленинградского моста в Омске говорят уже давно. Но пока капитальной реконструкции не предвидится. Только на проезжей части меняют деформационные швы, а тротуары закрыты для пешеходов. В этом году снова заменят оставшиеся без ремонта швы.

Работы уже начали и перекрыли часть проезжей части для движения. Полностью ограничивать проезд по мосту не будут, работы выполнят частями. Их окончание планируют на август. Почти все лето водителям придется быть аккуратными и внимательными. Рабочие уже нанесли новую разметку, расставили знаки и начали работы в начале моста.