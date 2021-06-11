«Транснефть - Западная Сибирь» оказала благотворительную помощь трем омским медучреждениям

Порядка 1,8 млн рублей было выделено на ремонт отделений Специализированного дома ребенка, а также на приобретение оборудования для детской городской поликлиники №1 и городской поликлиники №12.

В том числе, около миллиона рублей предприятие направило на проведение ремонтных работ в помещениях и приёмно-карантинном отделении БУЗОО «Специализированный дом ребенка» - медицинского учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь будет выполнена замена систем отопления, водоснабжения, установлено сантехническое оборудование, а также заменены окна и полы. Все используемые строительные и отделочные материалы отвечают строгим санитарно-эпидемиологических стандартам.

Также на благотворительные средства АО «Транснефть - Западная Сибирь» для городской поликлиники №12 приобретен компактный автоматический настольный аппарат для обработки листовых и рулонных пленок. Это оборудование разработано специально для отделений общей радиологии. Также для кабинета офтальмологии приобретен аппарат, позволяющий производить биомикроскопический анализ глаза. Обследование на этом оптическом приборе дает возможность с высокой точностью диагностировать различные патологии органа зрения, а также производить замер внутриглазного давления.

Кроме того, благодаря поддержке предприятия была обновлена материально-техническая база детской омской городской поликлиники №1. Для минимизации распространения инфекционных заболеваний, в том числе профилактики коронавируса, сюда приобретено два облучателя-рециркулятора. Для оказания своевременной помощи пациентам с диагнозом сахарный диабет закуплены портативные автоматические глюкометры.

Всего с начала 2021 года на оказание помощи организациям системы здравоохранения в регионах присутствия АО «Транснефть - Западная Сибирь» было перечислено 2,6 млн рублей.