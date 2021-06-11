Коронавирусом в Омской области заразились 73 человека за сутки

Ковид продолжат распространяться в Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным регионального минздрава в Омской области за сутки заразились коронавирусом 73 человека. Видимо, это новые цифры, с которыми нам придется жить в ближайшее время. До недавнего времени сообщали, что ежедневно заражается по 50-60 человек. Теперь показатели подросли.

Выздоровели сегодня 62 человека, за все время наблюдений выписали 41 034 омича.

Продолжает ковид и уносить человеческие жизни. За сутки скончался еще один омич, а за всю пандемию проиграл схватку с болезнью с в нашем регионе 1 451 человек.

Вакцинировались пока не так уж и много жителей региона. Полностью привиты 188 135 человек, а дожидаются второй прививки сейчас 43 750.