Вандалы 9 и 13 лет разгромили кладбище под Омском

На кладбище дети пришли за конфетами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области поймали малолетних вандалов. Школьники 9 и 13 лет пришли на кладбище деревни Павлоградка за конфетами, которые родные оставляют на могилах. Помимо сладостей подростки нашли и банку с краской. План у них в голове созрел мгновенно. Они облили несколько памятников краской, а несколько - опрокинули. Всего повредили 17 надгробий. После этого довольные собой школьники ушли.

В полицию обратился глава Павлоградки. Силовики быстро нашли малолетних вандалов. Они во всем сознались и подробно рассказали, как портили надгробия. Отвечать за подростков будут их родители. Их оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

- Решается вопрос о по постановке подростков на профилактический учет, - уточнили в омской полиции.