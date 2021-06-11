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Происшествия11 июня 2021 11:21

Вандалы 9 и 13 лет разгромили кладбище под Омском

Школьники искали на погосте конфеты
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На кладбище дети пришли за конфетами.

На кладбище дети пришли за конфетами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области поймали малолетних вандалов. Школьники 9 и 13 лет пришли на кладбище деревни Павлоградка за конфетами, которые родные оставляют на могилах. Помимо сладостей подростки нашли и банку с краской. План у них в голове созрел мгновенно. Они облили несколько памятников краской, а несколько - опрокинули. Всего повредили 17 надгробий. После этого довольные собой школьники ушли.

В полицию обратился глава Павлоградки. Силовики быстро нашли малолетних вандалов. Они во всем сознались и подробно рассказали, как портили надгробия. Отвечать за подростков будут их родители. Их оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

- Решается вопрос о по постановке подростков на профилактический учет, - уточнили в омской полиции.