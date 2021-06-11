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Общество11 июня 2021 11:05

В Омске группа подростков испортила 26 памятников на кладбище

Дети просто решили развлечься
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дети за вечер повредили почти 30 памятников.

Дети за вечер повредили почти 30 памятников.

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Неприятный сюрприз ждал жителей Павлоградки, которые пришли на местное кладбище, чтобы почтить память своих близких. Многие памятники оказались повреждены. Некоторые были облиты краской, многие повалены и сломаны. Такое возмутило омичей и они пожаловались главе поселения. Он обратился с заявлением в полицию.

Следователи осмотрели кладбище и насчитали 26 испорченных памятников: 9 из них были облиты краской, 17 повалены и сломаны. К произошедшему оказались причастны два местных подростка 13 и 9 лет. Полиции ребята рассказали, что отправились на кладбище, чтобы найти конфеты, но позже решили так поиграть. Там же, на кладбище, они нашли банку с остатками краски, которую, видимо, оставил кто-то из посетителей после покраски оградки. Ей дети облили несколько плит и ушли.

- Решается вопрос о по постановке подростков на профилактический учет, а также привлечении к административной ответственности их родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе полиции