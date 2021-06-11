Стало известно, какая погода ждет омичей в выходные

Выходные в Омске будут солнечными и жаркими.

Пока погода в Омске все еж оставляет желать лучшего. Уже несколько дней держится довольно прохладная погода. Днем температура еле поднималась до 20 градусов, а по ночам стояли заморозки.

Но уже на грядущих выходных в Омске значительно потеплеет. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, начнет теплеть уже в субботу, 12 июня. Днем температура прогреется до +25, но на ночь все еще обещают заморозки до 0…-5 градусов. В последующие дни днем установится жара, будет около +30 градусов, также потеплеет и ночью до +15. 14 июня, в день России, синоптики прогнозируют +30 градусов, умеренный ветер и солнечную погоду без осадков.