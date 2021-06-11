АО «Омск РТС» расширило возможности оплаты отопления и горячей воды без комиссии

С 9 июня омичи могут оплачивать отопление и горячую воду без комиссии в терминалах Газпромбанка, установленных при входе в абонентские отделы компании «Омск РТС». Комиссия не взимается при оплате как наличными, так и банковской картой. Компания обращает внимание, что данное изменение касается только квитанций АО «Омск РТС», о возможностях оплаты квитанций других поставщиков ресурсов потребителям необходимо уточнять самостоятельно.

Также оплатить услуги «Омск РТС» без комиссии по-прежнему можно через Личный кабинет компании, в мобильном приложении «Комби», через чат-бота в Telegram (@OmskRTSBot).

- Компания «Омск РТС» на постоянной основе ведёт работу по повышению качества обслуживания потребителей. Мы стремимся не просто расширять перечень способов оплаты своих услуг, но и сделать их максимально комфортными для абонентов, - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.