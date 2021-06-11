В аварии на трассе под Омском погиб водитель, пострадали трое

В аварии пострадали трое и погиб один человек. Фото: пресс-служба госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске на трассе Омск - ДОЛ "Березка" днем произошла серьёзная авария. Сообщение о ней пришло в Госавтоинспекцию около 13:20.

На месте аварии инспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте. А вот трое его пассажиров попали в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция.