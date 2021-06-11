В сотню лучших товаров России могут войти услуги водоотведения «Росводоканал Омск»

Осмотр техники комиссией

«Росводоканал Омск» - гарантирующая организация услуг водоснабжения и водоотведения в областном центре - выступил на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России». Директор по производству Павел Козлов представил конкурсной комиссии презентацию о реализованных проектах в области очистки сточных вод, внедрении передовых технологий на очистных сооружениях канализации, санации канализационных коллекторов с применением современных способов и материалов.

Значительная часть проектов водоканала, связанных с улучшением качества очистки сточных вод, успешно реализуется на очистных сооружениях канализации Омска. Так, в 2019 году завершена реконструкция системы воздухоснабжения. С целью повышения эффективности этапа механической очистки стоков, ведётся строительство новых песколовок. Уже реализован первый этап проекта – заменены, смонтированы и запущены в эксплуатацию семь новых решеток, которые буквально прочесывают стоки и задерживают мусор. Ежедневно они задерживают порядка четырех кубометров твердых бытовых отходов, поступающих на очистные сооружения вместе со сточными водами. Срок службы нового оборудования превышает 20 лет.

Образцы автотехники

«Предприятие современное, видно, что они заботятся об оснащении, о персонале. Рассказывают, что они делают и как они делают», - подвел итоги презентации заместитель председателя региональной комиссии по качеству Омской области, и.о. директора ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бессонов.

Омский водоканал не забывает обновлять и ключевые коммуникации городской инфраструктуры водоотведения. При реконструкции канализационных сетей применяются современные технологии, такие как микротоннелирование и «труба в трубу». Последние годы обновление канализационных коллекторов, дюкеров и трубопроводов происходит с применением полиэтиленовых трубопроводов, срок службы которых не менее полувека.

«Мы стараемся быть максимально открытыми и хотим, чтобы горожане знали о нашей работе, о применяемых методах, о качестве воды и сточных вод. Мы проводим большую работу по очистке воды и сточных вод, по минимизации повреждений, утечек и технологических отказов. Приобретаем новую технику и оборудование, стараемся по максимуму вкладывать средства в обновление коммунальной инфраструктуры города», - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Справка об участии в конкурсе «100 лучших товаров России»

«Росводоканал Омск» участвует в программе конкурса в шестой раз. В номинации услуги «Производственно-технического назначения» с услугой «Водоотведение» - третий раз. Данные услуги представлялись в 2014 и 2017 годах.

В предыдущие годы омский водоканал представлял на конкурсе услуги водоснабжения и лабораторного контроля качества объектов окружающей среды.