Омичка возмутилась закрытой игровой площадкой в детской поликлинике

Детский уголок в больнице и правда выглядит привлекательно, но зайти туда нельзя. Фото: ВКонтакте

В соцсетях одна из молодых мам написала пост о том, как сходила с ребёнком в поликлинику. Омичка рассказала, что была с дочерью на приёме у врача в ГДКБ-2. Там специально для детей есть игровой уголок, чтобы малыши не просто сидели в очереди, а могли развлечься, пока ждут приёма, но сейчас он оказался закрыт. Огорожен лентами и помечен табличкой не входить.

- Она огорожена красивыми атласными лентами и надписью «Не входить». Вопрос, для чего и для кого она там стоит? Естественно, что придя на приём годовалый ребёнок не захочет сидеть спокойно ждать очереди и он пойдёт туда! И вытаскивать его придётся, только с истерикой. В итоге ребёнок побежал туда, пока я вытаскивала ее оттуда, врач поликлиники мне делает замечание: вы не видите что ли, что заходить туда нельзя?! И я так себе мать, что не могу объяснить этого ребёнку.Так вопрос к Вам, уважаемая администрация поликлиники, зачем она там стоит раз на неё нельзя заходить детям? Если с ней что-то не так, то уберите ее вообще! А не делайте замечания родителям чьи дети рвутся на эту площадку, - написала недовольна мать.

В пресс-службе минздрава объяснили, что закрытие игрового уголка связано с ограничительными мерам из-за пандемии. Пока пользоваться игрушками запрещено.

- Детские уголки закрыты по предписанию РПН, как только ограничение будет снято - маленькие пациенты смогут играть и ждать приема в компании сверстников. Подавляющее большинство родителей с понимаем относятся к ограничительным мерам, - отметили в минздраве.