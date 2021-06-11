Омичка лишилась отдыха в Сочи из-за фальшивых билетов

В период отпусков многие пытаются сэкономить на билетах, рассматривая покупку через сторонние сайты. Так поступила и одна из омичек, решив немного сэкономить. Она искала билеты для полёта в Сочи. На одном из сайтов женщина нашла подходящий вариант за 25 тысяч и нераздумывая ввела данные карты. Деньги списались, а вот электронные билеты на почту так и не пришли. Окончательно омичка убедилась в том, что попала к онлайн-мошенникам, когда сайт визуально изменился.

Вместо отпуска женщина пошла в полицию, чтобы попытаться вернуть свои сбережения. Как отметили в пресс-службе ведомства, проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета".