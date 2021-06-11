Пляжи в Омске откроют на следующей неделе

В Омске уже давно, пусть и с перерывами, но установилась тёплая погода, да и по календарю лето началось, а вот городские пляжи официально так не открылись. Омичи, конечно, отдыхают у воды, некоторые даже купаются, но фактически пляжи ещё закрыты. На них не дежурят спасатели и они никак не обслуживаются.

Как рассказали вадминистрации, открытие пляжей планируют на следующей неделе. Сейчас проводят подготовительные работы. Там обновили песок, взяли пробы воды. Врятли можно рассчитывать на то, что специалисты разрешат купаться, но после падения уровня воды, дно все же обследовать и почистят. В этом году для омичей планируют открыть Первомайский, Советский пляжи, а также Центральный-1 и Центральный-2.