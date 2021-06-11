Омск стал худшим среди крупных городов по доступности парков

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Аналитики 2ГИС составили интересный рейтинг. По картам 25 крупных городов страны они изучили доступность парков для жителей. Эксперты анализировали, насколько близко зеленые зоны находятся от жилых домов.

Лучше всего ситуация с парками и скверами в Санкт-Петербурге. Там в среднем людям нужно пройти 659 метров, чтобы дойти от квартиры до место отдыха. В тройке Самара и Воронеж. А вот Омску похвастать нечем. Мы оказались на последнем месте этого необычного рейтинга. В среднем, по данным аналитиков 2ГИС, омичам нужно прошагать от своих домов 1251 метр, чтобы попасть в парк или сквер. Если верить авторам исследования, то гораздо лучше у нас ситуация с фитнес-центрами. До них жителям в среднем всего 455 метров. Так что фитнес-центры в Омске гораздо доступнее зеленых зон.