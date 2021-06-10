Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 15:16

Мэр Омска и председатель Омского Горсовета поздравляют с Днем медицинского работника

КомментироватьОставить комментарий(0)

Уважаемые работники и ветераны омского здравоохранения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Каждый год в третье воскресенье июня мы спешим сказать слова благодарности и выразить свою признательность людям, избравшим самую гуманную и благородную профессию. Ваши глубокие знания вкупе с неимоверным трудолюбием и самоотдачей спасают множество жизней. Быть готовым в любой момент прийти на помощь больному, исполнить свой долг в любое время дня и ночи – ответственная миссия, которую вы с успехом выполняете.

Здоровье омичей – ваша постоянная забота, особенно сегодня, в период распространения опасных инфекций. Стоять на передовой борьбы с болезнями, даже с риском для собственной жизни – благородное дело и тяжелый труд, который под силу только чутким, отзывчивым, людям беспримерной душевной щедрости.

Мы видим ваш ежедневный труд и высоко ценим его. Примите в этот день наши слова благодарности. Желаем успехов, благополучия, профессионального роста и, конечно же, крепкого здоровья.

Оксана Фадина и Владимир Корбут