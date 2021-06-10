На территории Омской области в результате рейдовых мероприятий выявлено более 100 нарушений земельного законодательства

Помимо проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства государственные инспекторы уполномочены осуществлять такие виды надзорных мероприятий как плановые рейдовые осмотры. Они проводятся с доступом должностных лиц на обследуемые объекты без взаимодействия с их правообладателями, что позволяет повысить эффективность государственного земельного надзора.

В 2021 году Управлением Россельхознадзора по Омской области проведено 112 плановых рейдовых осмотров, по результатам которых выявлено 106 нарушений земельного законодательства, выдано 200 предостережений о недопустимости нарушений земельного законодательства РФ.

По итогам плановых рейдовых осмотров принято 89 решений о проведении внеплановых проверок.

Так, в июне 2021 года в рамках проведения рейдовых осмотров (обследований) в Знаменском сельском поселении (Знаменский район Омской области) выявлены факты нарушений земельного законодательства, связанные с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

За невыполнение установленных требований, обязательных мероприятий по улучшению, защите, охране земель собственники земельных участков общей площадью более 52 га привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на общую сумму 60 тысяч рублей.

Землевладельцам предложено в добровольном порядке привести участки в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, и в установленный срок уведомить об этом Управление Россельхознадзора по Омской области.

Всего за 2021 год Управлением на территории региона выявлено около 4 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, собственники и арендаторы которых не выполняют обязательные требования по защите и охране почв (допускают зарастание сорной растительностью, захламление, снятие и перемещение плодородного слоя почвы, химическое загрязнение). По всем фактам нарушений специалистами земельного надзора выдано 29 предписаний об их устранении.

На контроле Управления на сегодняшний день находится 89 предписаний, из них 53 –физическим лицам, 36 – организациям (юридическим лицам). Физическими лицами исполнено 4 предписания. Таким образом, Управлением Россельхознадзора по Омской области за 2021 год введено в сельскохозяйственный оборот более 56 га земель.