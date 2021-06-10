В Омске чудом нашли потерявшуюся 4-летнюю девочку

В Омске быстро нашли маленькую девочку.

Накануне днем в полицию обратились взволнованные родители. Потерялась их 4-летняя дочка. Малышку не смогли найти своими силами, она блуждала где-то в городе. Для поисков привлекли и Росгвардию. Один из патрулей проезжал по улице 12 Декабря в Кировском округе и заметил в группе детей похожую на потерявшуюся девочку по описанию. Патрульные расспросили других детей и выяснили, что малышка потерялась и не знает, что делать. Узнав имя девочки, росгвардейцы поняли, что юная омичка именно та, кого они ищут.

На служебном автомобили малышку привезли прямо к дому, где ребенка уже ждала взволнованная мать. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и отзывчивость.