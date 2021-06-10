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Общество10 июня 2021 13:52

Владельцев рассыпающегося «Летура» в Омске обязали восстановить фасад здание

Торговый центр в центре города должен преобразиться в ближайшее время
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Стены торгового центра давно облюбовали граффитисты, но рисуют там только надписи.

Стены торгового центра давно облюбовали граффитисты, но рисуют там только надписи.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Уже давно в самом центре омска на остановке Дом Туриста некогда популярный торговый комплекс «Летур» стоит заброшенный. Когда-то там располагались множество известных сетевых магазинов, но теперь звание пуствует. Фасад успел покрыться граффити и разрушиться в некоторых местах. Мэрия уже дано планировала что-то сделать с этим зданием, но оно принадлежит нескольким частным лицам. В конце прошлого года представители администрации Центрального округа обратились в суд.

Плитка, которой облицован фасад, начала осыпаться.

Плитка, которой облицован фасад, начала осыпаться.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Заседание прошло накануне, 9 июня. Суд обязал собственников в течение 3 месяцев отреставрировать фасад и привести его в соответствие с архитектурным обликом города, сообщили в пресс-службе администрации. Возможно, в ближайшее время «Летур» не просто отреставрируют, но и немного изменят его внешний вид. Сейчас здание находится в плачевном состоянии.

Большинство арендаторов давно покинуло стены ТЦ.

Большинство арендаторов давно покинуло стены ТЦ.

Фото: пресс-служба администрации города Омска