В Омске из-за пуха загорелся трубопровод

Утеплитель на трубах вспыхнул за считанные минуты. Фото: скриншот с видео

В Омске уже не раз из-за тополиного пуха, который поджигают дети, случались пожары. К счастью, пока ничего серьезного не горело. Чаще всего страдает трава, деревья, гаражи и, конечно, наземные трубопроводы.

Сегодня дети решили пошалить на улице 27-я Северная, в районе Амура. Там есть аллея тополей, рядом с корой проходит трубопровод. Обмотка труб быстро занялась от горящего пуха. Вспыхнули трубы на протяжении всей улицы. Местные пытаются потушить огонь своими силами, но на такой большой площади это практически невозможно. Кто-то уже вызвал пожарных.

- В 13:13 поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия пожарных горела изоляция теплотрассы на площади 300 погонных метров. На тушении пожара был задействован 1 пожарный автомобиль, 5 человек личного состава. 13:58 удалось потушить открытый огонь, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.