Пятерых выпускников удалили с ЕГЭ в Омске из-за шпаргалок

На списывании поймали 5 школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске подошли к концу экзамены для выпускников 9 и 11 классов. Теперь ребятам остается только ждать результатов и надеяться на то, что они будут высокими. Но вот пятерым подросткам уже не удастся получить в этом году результаты. Они понадеялись на шпаргалки и телефоны и их удалили с экзаменов.

– Есть несколько случаев удаления из классов из-за наличия мобильного телефона: два человека в 11-х классах, а в 9-х – побольше. Как правило, среди вторых детей нарушителей больше, потому что они проходят эту процедуру впервые, им кажется, что это возможно сделать. Но, научившись в 9-м классе, в 11-м классе они имеют уже более серьезное отношение. Кроме тех двоих, что я сказала, есть еще один удаленный за бумажные шпаргалки, – сказала министр образования Омской области Татьяна Дернова в эфире ГТРК «Иртыш».

Чтобы пересдать экзамены нарушителям придется дождаться следующего года. Пробовать силы во второй волне этого года им запрещено.