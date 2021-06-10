Омичам рассказали, кто проводит обработку контейнерной площадки от мышей

В отделе экологической политики и безопасности регионального оператора пояснили, что вопросы содержания, уборки, дератизации и дезинсекции контейнерных площадок регулируется действующими нормативно-правовыми актами. С 1 марта 2021 года на территории РФ вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания территорий городских и сельских поселений, которыми предусмотрен новый порядок организации и содержания контейнерных площадок для накопления ТКО и КГО.

Согласно новым санитарным правилам, владелец контейнерной площадки должен:

- обеспечить уборку, дезинсекцию и дератизацию места сбора отходов;

- в случае загрязнения при погрузке ТКО или КГО в мусоровоз контейнерная площадка после погрузки должна быть очищена от отходов ее владельцем;

- контейнерные площадки для накопления ТКО и КГО должны иметь подъездные пути, твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, освещение и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м;

- выбор места размещения контейнерной площадки в СНТ осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.

Надлежащее содержание и обслуживание общего имущества собственников многоквартирного дома обеспечивают УК или ТСЖ. Так как контейнерные площадки в многоквартирном доме являются частью общего имущества, все работы по их содержанию организует УК или ТСЖ.

В частном секторе города Омска владельцем контейнерных площадок являемся муниципалитет, площадки установлены на муниципальных землях, со всеми вытекающими из этого обязанностями.