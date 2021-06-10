В Центральном, Октябрьском и Ленинском округах пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- С 09.00 11.06.2021 до 20.00 15.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I Западного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Третьяковская, Интернациональная, Фрунзе, Рабиновича, Петра Некрасова, Тарская, Ленина, Красногвардейская, Красный Путь, Косарева.

- С 10.00 16.06.2021 до 20.00 29.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов 2 района, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского, Хабаровская, 1-я Военная, 2-я, 3-я, 4-я Транспортные, Богдана Хмельницкого, Красный переулок, Ак. Павлова, Привокзальная площадь, Пр. К. Маркса, Серова, П. Ильичева, Леконта, Льва Толстого, Правды, Ростовская, Красной Звезды, 3-я, 5-я, 8-я, 14-я Чередовые, Гоголя, Полторацкого, Латвийская, Карело-Финская, Радищева, Карбышева, Труда, Ф. Крылова, Всеволода Иванова, Бульвар Победы, Харьковская, Мануильского, Вузовская, Н. Зенькова, Тепличная, Калинина, Циолковского, Ипподромная, Куйбышева, Степная, Декабристов, Учебная, Спортивный проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Линии, Масленикова, Маяковского, Иртышская Набережная, Пушкина, Тимуровский проезд, Ермака, Маршала Жукова, Панфилова, Карлова, Артёма Избышева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.