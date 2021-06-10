«Единая Россия» отчиталась о выполнении предвыборной программы 2016 года

Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию. Представители партии неоднократно собирались и обсуждали реализацию ее блоков и сосредоточились на выполнении стратегических задач по развитию страны, поставленных Президентом, отметили в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня.

В пандемию «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила все ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе - они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии (например, был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом - прим. ред). И организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.

Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили.

В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает очно. Работодатель может переводить сотрудника на дистанционную работу без его согласия лишь в определенных случаях. При этом работники должны обеспечиваться всем необходимым оборудованием.

Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. За пять лет снизилась зависимость страны от колебаний цен на нефть, достигнута окончательная консолидация бюджетной системы. Были приняты необходимые решения по деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств.

Достичь этого удалось также за счет поддержки российских производителей — в том числе малого и среднего бизнеса. Для него снизили налоговую нагрузку. По инициативе «Единой России» законодательно урегулирован статус самозанятых.

Партия последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе «Единой России» в апрельское Послание Президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

Еще одним значимым шагом стало увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тысяч рублей. Вырос и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — почти до 13,5 тысяч рублей.

В сфере жилищной политики «Единая Россия» также ориентируется на защиту интересов людей, заявил он. Работа партии позволила продвинуться в решении одной из самых острых многолетних проблем — переселении людей из аварийного жилья. Партия также активно помогала обманутым дольщикам.

Жилищный вопрос тесно связан с формированием комфортной городской среды. В результате реализации в регионах партийного проекта «Городская среда» благоустроено порядка 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч общественных пространств. В 2021 году будет приведено в порядок еще около шести тысяч общественных дворов и четырех тысяч общественных пространств.

При этом «Единая Россия» занимается поддержкой не только жителей городов, но и сел. По предложению партии выделена субсидия на сельскую ипотеку под 3% годовых, что позволило значительному числу семей по всей стране решить жилищные проблемы. Кроме того, разработаны меры поддержки агрокомплекса, позволившего в значительной степени решить проблемы импортозамещения. Партия приняла участие в реализации президентской инициативы о выплате одного миллиона рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность в рамках программы «Земский учитель».

Также принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. «Единая Россия» обеспечила приоритет зачисления братьев и сестер в один детский сад или школу. Это позволило помочь большому количеству семей, в которых родители были вынуждены отводить детей в разные учебные заведения.

Кроме того, партия последовательно занимается решением проблемы, связанной с обновлением парка школьных автобусов — по предложению «Единой России» реализуется отдельная программа. В итоге с 2016 года регионы получили более девяти тысяч единиц такого транспорта.

Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии. При поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере - одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, «Единая Россия» защитила право людей на доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды. Теперь предприятия обязаны предоставлять соответствующие сведения, а органы власти — публиковать их в открытых источниках.

Отчет партии о проделанной за пять лет работе — это довольно важный элемент предвыборной кампании, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский. По его словам, то, что программа 2016 года выполнена, дает партии возможность на входе в избирательную кампанию иметь достаточно хорошее предвыборное послание для всех ключевых социальных, профессиональных, общественных групп.

«Выполненные инициативы дают возможность и дополнительные аргументы «Единой России» сейчас, в ходе выборов, предъявлять свою новую предвыборную программу. Реализацией предыдущих обещаний партия подтверждает, что обязуется ее выполнить. Это хорошая стартовая база», — считает эксперт.

«Единая Россия» очевидным образом захватывает предвыборную и политическую инициативу в целом в ходе выборов. В этих условиях другие партии на сегодняшний день скорее отстают, и одновременно они вынуждены реагировать на ту повестку, которую задает правящая партия, а не формировать свою, говорит Дмитрий Бадовский.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов считает, что повышение качества законотворчества и авторитета парламента – один из главных политических итогов уходящей пятилетки, который подтверждают многие аналитики.

«Прежде всего, оценка работы партии «Единая Россия», которая сохранила свое большинство голосов в Омского городском Совете и в представительных органах муниципальных районов области. Федеральный парламент вышел на новый этап законотворчества, этот опыт мы использовали на уровне региона, не забывая о том, что главное условие успеха – доверие граждан и лидеров общественного мнения.

Это непростое время требовало от нас быстрых и качественных решений, быстрой реакции на вызовы и запросы людей, поскольку земляки заинтересованы в открытом процессе реализации всех социально значимых проектов.

Этот год для нас станет еще одной проверкой, индикатором нашей работ и уровня доверия населения. Несомненно, что такую проверку мы проходим в ежедневном режиме, однако предстоящие выборы являются определяющими для будущего всей страны и Омской области», - отмечает Александр Артемов.

Напомним, отчет о работе за 5 лет был представлен на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве. Следующим шагом станет проведение XX Съезда партии 19 июня. На нем будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе Съезда в августе.