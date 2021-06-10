За что могут отключить газ?

Начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Елена Лисеенкова.

Наших соседей отключили от газа, хотя они не платили только с марта. За какую сумму долга за газ отключают? И когда их теперь подключат?

Абоненты обязаны платить за потребленный газ в полном объеме до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Поставщик газа вправе приостановить его подачу, если абонент не оплатил потребленный ресурс в течение двух расчетных периодов подряд – двух месяцев. За 20 дней поставщик направляет потребителю уведомление о задолженности и о предстоящем отключении. Если должник не принимает меры по оплате в этот период, не обращается на территориальный участок за рассрочкой платежей, то его отключают от сети газоснабжения. Возобновление поставки газа осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения от потребителя заявления о возобновлении подачи газа с приложением документов, подтверждающих оплату долга за газ и расходов на отключение/подключение.

Слышала по радио, что должников в мае начали отключать от газа. А моего соседа по площадке отключили за долги раньше мая. Получается, что к неплательщикам разный подход?

Действительно, действующее законодательство предполагает разные подходы к должникам. Если газ используется только для пищеприготовления, то отключение должников можно производить в течение всего года. Если газ используется на нужды отопления, то процедура отключения возможно вне отопительного сезона.

Нашим соседям отключили газ за долги. Они долг уже погасили, но их обратно не подключают, говорят, что еще нужно заплатить той организации, которая трубу отрезала. Это законно, если долга уже нет?

Законно. Мероприятия по отключению и подключению газоснабжения по заявке поставщика газа осуществляют специализированные организации, которые занимаются техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Эти услуги платные, следовательно, для возобновления подачи газа потребителю нужно погасить задолженность за газ, а так же расходы за отключение и подключение газоснабжения. Поэтому экономичнее платить за газ своевременно – до 10 числа месяца, следующего за расчётным периодом.

Заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей Артём Немцев.

Плачу за газ регулярно. В этом месяце получила квитанцию с задолженностью, как она может образоваться?

Это может произойти в том случае, если вы не вовремя передали показания счётчика за потребленный газ. По закону поставщики ресурсов в текущем месяце обязаны направлять абонентам квитанции, учитывающие переданные также в текущем месяце показания счётчиков. Согласно договору газоснабжения передавать показания нужно до 20 числа текущего месяца. Если абонент не передает показания в указанный срок, то квитанция будет сформирована с учетом среднемесячного расхода газа. При этом, если передать показания или произвести оплату с передачей показаний счётчика газа после 20-го числа текущего месяца, начисления по среднемесячному потреблению, указанные в квитанции, поставщиком газа производится перерасчет.

Мы стали новыми собственниками квартиры. Нужно об этом уведомлять поставщика газа?

Обязательно. При смене собственника для переоформления лицевого счета необходимо предоставить поставщику: правоустанавливающие документы на квартиру, паспорта собственников и документ, подтверждающий количество лиц, проживающих в квартире. Документы можно предоставить дистанционно, направив копии на электронную почту участков (адреса электронной почты указаны в квитанции и на сайте поставщика газа) или при визите непосредственно на территориальный участок. Если абонент не предоставляет документы, то договор с ним все равно считается заключенным (Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждённые постановлением Правительства от 21.07.2008 №549, п.14).