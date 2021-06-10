Почему летом отключают горячую воду?

Для чего устанавливаются расчетные сопла в каждом доме? Они влияют на качество отопления?

В многоквартирных домах установлены разные виды тепловых узлов. В старом фонде в большинстве установлены неавтоматизированные элеваторные узлы (как раз в них и устанавливаются сопла), в новом – автоматизированные (они сами регулируют параметры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха, сопла не требуются).

Если не устанавливать сопла и шайбы в элеваторные узлы, происходит разрегулировка системы теплоснабжения с перегревом одних и недогревом других объектов вплоть до прекращения циркуляции (снижение располагаемых напоров до нуля). АО «Омск РТС» рассчитывает размер сопла, необходимый для обеспечения качественного теплоснабжения, а обслуживающие организации (УК, ТСЖ) должны обеспечить соответствие сопел расчетным при подготовке к новому отопительному сезону.

Каждый год гидравлическая схема меняется: в связи с подключением новых объектов, строительством и реконструкцией участков теплотрасс, изменением тепловых нагрузок происходит изменение гидравлических режимов, поэтому возникает необходимость пересчета сопел с их ежегодной заменой. В автоматизированных узлах ежегодной замены не требуется, но эту функцию выполняют автоматические регуляторы. После начала отопительного периода в случае несоответствия параметров теплоснабжения после обследования дома и выяснения причин проводится корректировка сопел.

Почему отключают ГВС летом?

Ремонт тепловых сетей желательно проводить в летний период, когда отключено отопление и легче переносится отсутствие горячей воды – многие жители уезжают из в отпуск, на дачу.

Временный вывод теплосетей из эксплуатации каждая обслуживающая организация старается использовать с максимальной пользой. Управляющие компании проверяют систему теплоснабжения внутри дома и при необходимости проводят ремонт.

«Омск РТС» отвечает за состояние магистральных тепловых сетей. В рамках проведения гидравлических испытаний компания отключает отдельные участки трубопроводов и повышает давление, чтобы выявить слабые места и своевременно, до наступления холодов, произвести ремонт. Важно, что температура воды в трубопроводе при проведении гидравлических испытаний не превышает 40 градусов. Поэтому в случае вытекания воды наружу при повышенном давлении исключено получение ожогов третьими лицами.

После проведенного ремонта (это может быть замена отдельных деталей трубопровода, либо участка трубы) сеть должна вновь пройти испытания. Только так можно убедиться, что все слабые места устранены.

Комплекс работ занимает не один и даже не два дня, чем и обусловлена длительность периода отключения ГВС. Все эти меры необходимы для подготовки теплосетей к следующему отопительному периоду. Кроме того, в это же время ведется ремонт оборудования на тепловых источниках - ТЭЦ и котельных.

Почему нельзя поменять все трубы сразу, а не латать дыры каждый год?

Уровень износа сетей отопления и горячего водоснабжения достаточно высок, и если одномоментно производить замену всех труб АО «Омск РТС», то в городе произойдет коллапс. Компания планомерно выполняет капитальный ремонт сетей, стараясь максимально уменьшить неудобства для жителей. Ни один участок, на котором возможны технологические нарушения, не остается без внимания.

Почему нельзя решать проблемы по мере поступления, то есть проводить ремонт по факту возникших прорывов?

Тепловые сети – это не только горячая вода в наших кранах, но и система отопления домов. Чтобы жители города не остались зимой с холодными батареями, нужно прилагать максимальные усилия для предотвращения возникновения нештатных ситуаций во время отопительного сезона.

Совсем избежать дефектов невозможно, так как металлические трубы подвержены коррозии, которая является основной причиной повреждений. Поэтому после завершения каждого отопительного сезона проверяются все участки города и заблаговременно планируется ремонтная программа.

Полностью отказаться от ремонтных работ нельзя. Рано или поздно любая техника или материалы устаревают и выходят из строя.