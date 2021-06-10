Как записаться на прием в Водоканал и когда поверять счетчик воды

Работы на Волховстроя

Почему перекрыли улицу Волховстроя? Какие там идут работы и как надолго? Андрей Турбанов, житель Омска

На вопрос отвечает директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

На улице Волховстоя омский водоканал ведет работы по санации канализационного коллектора. В феврале 2021 года обрушился свода коллектора. Место повреждения оперативно оградили и провели телеметрическое исследование, подтвердившее неудовлетворительное состояние коллектора на всем участке. После этого на предприятии приняли решение – провести санацию 360 метров коммуникаций. Сначала ремонтные работы мы вели на месте обрушения. Провал устранили, прочистили и санировали коллектор новой полиэтиленовой трубой. Котлован стал стартовой точкой для прокладки новой трубы по улице Волховстроя. В настоящее время подрядная организация проводит работы по санации, завершить которые планируется в июле. Все этапы и сроки работ согласованы с администрацией города. Работы синхронизированы с обновлением дорожной инфраструктуры - после того как будет обновлен коллектор, на улице Волховстроя будет уложено современное и качественное дорожное полотно.

Хочу попасть на прием в водоканал, знаю, что принимают по предварительной записи. Как записаться, если у меня нет компьютера и я не пользуюсь интернетом? Зинаида Андреевна Белова, пос. Крутая горка.

На вопрос отвечает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Чтобы записаться на прием необходимо позвонить по телефону 53-00-11, перевести телефон в тональный режим нажатием звездочки или решетка, далее нажать цифру 2. Робот предложит категории вопросов. Надо выбрать одну из них и далее следовать алгоритму. Робот предложит возможные даты приема, а потребителю необходимо выбрать и подтвердить выбранное время и дату визита.

В почтовом ящике обнаружила извещение о необходимости поверить прибор учета? Что делать в этой ситуации? Ольга Авдотьева, ул. Рокоссовского, Омск

Сначала необходимо убедиться, что поверка прибора учета действительно нужна. Смотрим эту информации в паспорте прибора учета или в квитанции омского водоканала. Если срок поверки счетчиков подошел, потребитель может заказать эту услугу в любой аккредитованной организации или обратиться в сервисный центр омского водоканала. Обращаем внимание потребителей, после проведения поверки прибора учета холодной воды необходимо заказать опломбировку на очном приеме, через личный кабинет или через форму «Задать вопрос» на сайте компании. Специалисты согласуют с заявителем дату и время ввода прибора учета в эксплуатацию. Если же поверили прибор учета горячей воды, надо направить документы в омский водоканал. Это позволит корректно начислять услугу по водоотведению.