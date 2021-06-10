В Омске ФСБ поймала хакера из игрового клуба, который взламывал сайты госучреждений

Компьютерщику грозит уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящего хакера поймали сотрудники УФСБ. Омич работал администратором в одном из игровых клубов города. Видимо, времени свободного у него было достаточно. Поэтому параллельно с работой он занимался и незаконной деятельностью - пытался взламывать сайты государственных учреждений и ведомств. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ по Омской области.

Зачем сибиряк это делал, силовики не сообщают. Выйти на хакера они смогли довольно быстро. Его уже задержали. На компьютерщика завели уголовное дело по статьей «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ». Хакеру грозит до 5 лет тюрьмы.