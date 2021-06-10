В Омске наградили маленьких экологов

Праздник проходил в два этапа – в Центре развития ребенка – детском саду № 65 и в Областном дендрологическом саду им. Г. И. Гёнзе. Дети участвовали в развивающих квестах, выполняли задания в игровой форме на тему экологии – например, решали такую сложную задачу, как утилизация мусора.

В общей сложности в мероприятии приняло участие 100 ребят дошкольного и младшего школьного возраста. Праздник Эколят призван развить у детей познавательный интерес к миру природы, сформировать бережное к ней отношение.

В 2021 году партнёром мероприятия выступило АО «ТГК-11». Совместно с Омской региональной детско-юношеской общественной организацией охраны окружающей среды «Экологический центр» компания реализует большой совместный экологический проект «Город-сад». В рамках проекта в течение года проходит несколько этапов высадки деревьев в городе, а также оказывается поддержка мероприятий (фестивалей, конкурсов) экологической направленности для детей и молодёжи.