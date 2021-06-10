О выборе водопроводных труб

Чтобы разобраться, какие трубы сейчас есть в продаже, в чем преимущества разных систем мы попросили проконсультировать наших читателей Николая Морева, руководителя сети магазинов «Водопроводчик».

Последние пару десятков лет трубопроводные системы существенно изменились. Появились новые материалы и технологии их производства, большой разнообразный выбор для потребителей. И этот выбор во многом зависит от сферы их применения.

Ранее безраздельно господствующие на рынке стальные трубопроводы почти вытеснены из сферы внутренних коммуникаций, но до сих пор с успехом используются для больших диаметров, или там, где возможно воздействие экстремальных температур (больше 110°С), или где есть сильная опасность механических повреждений. Если необходимо создать самонесущую конструкцию трубопровода, выбор стальных труб также часто оправдан. Надо только учитывать, что они довольно трудоемки при монтаже, необходимо проводить сварочные работы квалифицированным сварщиком.

Для холодного водоснабжения, до температуры 40°С, особенно для внешних сетей, хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые трубы из полиэтилена ПНД. Выпускаются от мелких (16 мм.) до очень больших (1600 мм.) диаметров. Чаще всего в продаже можно встретить трубы черного цвета, что служит защитой от солнечного ультрафиолета. Мелкие диаметры (до 110 мм.) могут поставляться в бухтах и соединяться специальными компрессионными фитингами практически вручную и очень быстро. Мы проводили испытания соединений на разрыв от внутреннего давления, так в первую очередь разрушается труба, затем соединительная деталь. Большие диаметры поставляются отрезками и соединяются сваркой с использованием специального оборудования.

Для внутренних сетей часто используются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ). Выпускается бухтами, редко можно встретить диаметры более 32 мм. Соединяются специальными фитингами из латуни механическим способом (обжимными, с надвижной гильзой, пресс-фитинги). Срок службы определяется временем работы при разных температурах при максимальном рабочем давлении исходя из класса эксплуатации труб.

Трубы РЕХ выпускаются и армированными алюминиевой фольгой (PEX-AL-PEX), это так называемые металлопластиковые трубы. Срок эксплуатации фольга не увеличивает, но позволяет сохранять форму трубы при изгибании и уменьшает линейное удлинение при перепадах температур, что удобно при монтаже и эксплуатации. Также алюминиевый слой уменьшает кислородную проницаемость стенки трубы, что важно для защиты от коррозии металлических частей трубопроводной системы. Еще для защиты от проникновения кислорода в систему выпускают трубы со слоем поливинилэтилена (PEX-EVOH).

Наибольшее распространение у нас получили трубы из полипропилена, где материалом является полипропилен тип3 (Рандом сополимер полипропилена), обозначается как PPR или PPRC. Выпускаются трубы номинальным давлением 10 или 20 атмосфер в отрезках до 4 метров диаметрами от 16 до 160мм. Цвет чаще всего на нашем рынке белый, но встречается и серый, зеленый, красный. Материал один, от цвета свойства не зависят. Трубы комплектуются разнообразными фитингами, раструбная сварка с которыми образует монолитное, очень надежное и герметичное соединение. Это недорогое и универсальное решение. Трубопроводы из полипропилена применяются для холодного и горячего водоснабжения, напольного и низкотемпературного радиаторного отопления (класс эксплуатации 4). Для уменьшения линейного удлинения при перепадах температуры могут быть армированы алюминием или стекловолокном. Наряду с наружным армированием алюминием все большую популярность имеет внутренняя армировка, что существенно упрощает монтаж. Их можно прокладывать как снаружи конструкций, так и внутри, например, замоноличивать в бетон. При этом, как и для других труб из полимеров, следует ограничивать воздействие прямых солнечных лучей и возможность механического повреждения.

Ну а более подробно на все вопросы вам ответят квалифицированные специалисты сети магазинов «Водопроводчик».

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