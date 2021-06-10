Сотрудники «Транснефть - Западная Сибирь» отмечены благодарственными письмами Администрации г. Омска

Благодарственные письма вручены начальнику отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть - Западная Сибирь» Юлии Логуновой и лаборанту химического анализа аналитической лаборатории Омской линейной производственно-диспетчерской станции Ольге Рогач.

«Выражаю Вам благодарность за многолетний безупречный труд, достижения в профессиональной деятельности и в связи с празднованием Дня химика», - говорится в письме.

При участии начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования выстроена работа эколого-аналитических лабораторий предприятия при строгом соблюдении федерального и регионального законодательства. Подтверждением ее эффективности является отсутствие сверхнормативных выбросов, сбросов и отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.

- Успех деятельности компании складывается из достижений отдельных сотрудников. Их высокая квалификация подтверждает постоянную готовность коллектива к усовершенствованию производственной деятельности и внедрению новых технологий, - отметил генеральный директор АО «Транснефть - Западная Сибирь» Олег Чепурной.