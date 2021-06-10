Омские теплоэнергетики стали лучшими в профессиональных соревнованиях

С 27 мая по 4 июня в Уфе демонстрировали свои навыки и знания команды теплоэлектростанций из Омска, Уфы, Салавата, Стерлитамака, Томска и Благовещенска. Каждую команду представляли начальник смены станции, начальники смены котлотурбинного, электрического, химического цехов, цеха тепловой автоматики и измерений, машинист котлов, машинист паровых турбин.

Соревнования состояли из восьми этапов - теории и практики. Судейская комиссия оценивала знания нормативно-технической документации, проверку готовности к ликвидации загорания оборудования, уровня подготовки оперативного персонала котлотурбинных цехов (пуск котла и турбины, работа в аварийных ситуациях и восстановление режимов работы оборудования после устранения причин отказов), выполнения переключений в электрических схемах и ликвидация аварийной ситуации, ведения водно-химического режима теплоэлектростанции, выполнения технологических операций по эксплуатации автоматизированных систем контроля и управления оборудованием, знаний технологических схем, оказания доврачебной помощи пострадавшему.

По результатам всех этапов первое место - у Омской ТЭЦ-4. Отличились омские специалисты и в личном первенстве по профессиям: лучший начальник смены котлотурбинного цеха - Андрей Бондаренко (ТЭЦ-4), лучший машинист котлов – Роман Беспалов (ТЭЦ-4); вторые места в соревнованиях начальников смены: химических цехов – у Елены Кареповой (ТЭЦ-4), котлотурбинных цехов – у Дмитрия Зайцева (ТЭЦ-5); машинистов паровых турбин – у Александра Самсонова (ТЭЦ-4); третье место среди машинистов котлов у Павла Шишунова (ТЭЦ-5).

АО «ТГК-11» начало готовить команды и тренироваться за несколько месяцев до поездки в Уфу. У соревнований есть особенность: дважды в разные годы один и тот же человек участвовать не может. Это гарантирует высокий уровень подготовки каждого специалиста омских ТЭЦ, что подтверждается в ежедневной работе по обеспечению надёжного, безаварийного теплоснабжения потребителей города Омска.

- В профессию энергетика не приходят случайные люди. Ответственность, умение оперативно принять единственно правильное решение, выносливость и желание постоянно совершенствовать свои навыки и знания – всё это отличает работников стратегической для жизни каждого города и страны в целом отрасли. Безусловно, конкурсы профессионального мастерства очень важны в нашей сфере. Ведь главная цель компании «ТГК-11» - надёжная безаварийная работа и качественное теплоснабжение жителей города Омска, - отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.