Омским школьникам придется отмечать выпускные в своих классах

Уже совсем скоро омские школьники закончат сдавать экзамены и смогут получить аттестаты. Конечно, это нужно отметить, но устроить праздник с размахом в этом году тоже не получится. Как отметила министр образования Татьяна Дернова в интервью "ГТРК Иртыш", собраться для выпускного можно будет только отдельным классом.

В школах только выдадут аттестаты, никаких торжеств устраивать не будут, при этом соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно. Дальнейшее празднование будет проходить по решению родителей, но собраться, например, параллелью, не получится из-за действующих ограничений. Да и не факт, что рестораны согласятся устроить большой банкет. Ограничения по проведению массовых мероприятий до сих пор действует и для них.