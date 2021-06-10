В центре Омска иномарка сбила пешехода и протаранила магазин

Машина протаранила магазин и сбила человека. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Серьезная авария произошла накануне в центре Омска. На перекрестке улиц Герцена и 3-я Северная столкнулись две машины. Девушка за рулём Peugeot не уступила дорогу автомобилю , Volkswagen. От удара иномарку отбросило на обочину дороги. Там машина снесла забор и стоявшего за ней пешехода - 57-летню женщину. После этого авто влетело в магазин и протаранило стену здания. Пострадавшая женщина родилась в рубашке.

- В результате столкновения вторая иномарка допустила наезд на ограждение (у магазина на Герцена, 93) и стоящую за ним 57-летнюю женщину. Травмы у пешехода незначительные, – рассказали в омской в полиции.

Сейчас проводится проверка.