Певица Диана Гурцкая рассказала о своём знакомстве с Оксаной Фадиной

Сегодня социальных работников Большереченского района с профессиональным праздником поздравила певица Диана Гурцкая. Перед началом концерта с участием популярной исполнительницы со словами благодарности к работникам сферы социальной защиты и поддержки населения обратились глава Большереченского района Василий Майстепанов и претендент для выдвижения в депутаты Государственной думы, победитель праймериз партии «Единая Россия» Оксана Фадина.

- В этой сфере нет случайных людей – сюда приходят по зову сердца. Для социального работника в первую очередь важны не должностные инструкции, а доброта, милосердие, неравнодушие, терпение, умение слышать. Для тех, кому вы помогаете, вы – отдушина, вы - люди ОТ ДУШИ. Сегодня в России служба социальной защиты и поддержки населения представлена достаточно комплексно. Но держится она на таких людях, как вы, соединивших свою жизнь с судьбами тех, кому нужна ваша помощь, - отметила Оксана Николаевна.

Диана Гурцкая поделилась, что концерты в Омске и области подарили ей счастье, которое она увезет с собой.

- Спасибо за вашу любовь! Вчера в Омске был удивительный концерт. Удивительные, теплые, потрясающие люди, которые подарили мне свою любовь. Вчерашний концерт оставил огромный след в моём сердце, я заберу домой это счастье. И сегодня я приехала к вам. Огромное тепло, огромное добро, огромное счастье чувствую я сейчас. Поверьте мне, это тот свет, которого порой так не хватает, но сегодня я его чувствую! – обратилась певица к зрителям.

Она также рассказала о своём знакомстве с Оксаной Фадиной.

- Вы знаете, мы много общались с добрыми, замечательными людьми, и я услышала об одном очень удивительном человеке – Оксане Николаевне Фадиной. Она потрясающая, она настоящая, она чистая, она порядочная. Знаете, почему я это говорю? Потому что так о ней говорят вокруг. Говорят о том, какая она заботливая, как она любит свой город, свой дом. И раз об этом говорит так много людей, значит, так оно и есть, - поделилась Диана Гурцкая со сцены.