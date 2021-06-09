Вандалы украли фонарь с площади у Драмтеатра в Омске

Вандалы отломили светильник у фонаря на площади. Фото: Google Карты

Необычным образом омич решил проявить свою любовь к театральному искусству. Накануне он вместе с приятелем и двумя девушками прогуливался в центре около омского театра драмы. Видимо, парни находились в приподнятом настроении. Сначала они завязали на узел поливальный шланг, а потом один из них решил, что должен достать сувенир – светильник со стойки рядом с театром. Для этого он забрался на перила и стал отламывать от стройки один из трех светильников. Сначала у него ничего не вышло, но через несколько секунд крепление поддалось, и радостный обладатель светильника вместе с друзьями убежал с площади.

Подвиги вандалов-театралов попали на камеры видеонаблюдения. Администрация уже обратилась в полицию с просьбой найти омичей.

- По данному факту назначено проведение проверки. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность гражданина, повредившего и похитившего имущество театра, - отметили в пресс-службе УМВД. Поиски вандалов продолжаются.