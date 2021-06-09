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Общество9 июня 2021 13:05

Омич лишился всех сбережений из-за телефонных мошенников

За час мужчина перевел мошенникам 350 тысяч рублей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич отдал все деньги мошенникам после долгого разговора.

Омич отдал все деньги мошенникам после долгого разговора.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жертвой телефонных мошенников стал один из омичей. Мужчина попался на стандартную удочку. Ему позвонили и сообщили, что кто-то пытается взять на него кредит. Мужчина разволновался и мошенники сыграли на этом, убедив его обезопасить свои сбережения. для этого омич якобы сам взял кредит, а потом тут же его погасил. С одной карты он перевел мошенникам 250 тысяч, а с другой 106 тысяч. В промежутках ему приходили липовые подтверждения того, что он гасит долг по кредиту. Когда денег у него не осталось, мошенники перестали выходить на связь и удалили всю переписку в мессенджере.

Сейчас в деле разбирается полиция. Выясняют, на какие счета были переведены деньги и откуда звонили мошенники. В ведомстве напомнили омичам, что нужно быть бдительными и не доверять звонкам "из банка", даже если собеседник очень убедителен.