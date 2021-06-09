10 и 11 июня в Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 10.00 до 20.00 10.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Западного луча ТЭЦ-3 (раздельно), совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, 20 Партсъезда, пр. Мира.

- с 09.00 до 20.00 11.06.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Западного луча, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Третьяковская, Интернациональная, Фрунзе, Рабиновича, Петра Некрасова, Тарская, Ленина, Красногвардейская, Красный Путь, Косарева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.