За сутки коронавирусом в Омске заразились 76 человек

Коронавирус продолжает распространяться в Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздрава в Омской области сегодня зафиксировали 76 новых случаев коронавируса в Омской области. Всего за время пандемии насчитали уже 48 103 заразившихся.

Выздоровели всего 59 омичей за сутки, а удачно переболеть ковидом смогли с начала пандемии 40 914 человек.

К сожалению, погдибли сегодня еще двое. За все время наблюдений от COVID-19 в регионе скончались, как сообщают в медики, 1 449 омичей.

Стоит отметить, что в последнее время число заражений понемногу растет. Чаще показатели стали превышать 70 человек, хотя несколько месяцев держались около 50-60 новых заражений в сутки. В прививочной компании пока поучаствовали 227 416 жителей Омска и Омской области. Полностью привиты из них 183 261 человек.