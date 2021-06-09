В Омске отремонтировали уже больше половины дорог

Ремонт дорог на некоторых участках идет с опережением графика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске уже не первый год проходит ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году для обновления дорожного покрытия выделили 1,4 миллиарда рублей. В мэрии отчитались о том, что работы подходят к завершающей стадии уже на половине объектов, которые планировали отремонтировать в этом году. Заканчивают укладку асфальта на улицах: Шебалдина, Воровского, Светловская, Лобкова, 1-я Советская, 2-я Кольцевая, 21 Амурская и других.

- Все подрядчики соблюдают график производства работ, где-то идут со значительным опережением. Однако это не влияет на качество выполняемых работ, если мы видим ошибки или нарушения технологии, — заставляем переделывать исполнителя работ. Отмечу, что в этом году установлены новые федеральные требования к реализации нацпроекта, в частности, ужесточены штрафные санкции, —отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Омска Асхат Сабитов.