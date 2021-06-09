Омичи из отдаленной деревни через суд добились возвращения постоянного автобуса

Омичам пришлось идти в суд, чтобы вернуть постоянный автобус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области жители деревни Петрово уже два года с 2019 пытались вернуть автобус, который связывал их деревню с городом Тара. Село находится в 17 километрах от райцентра и там проживает 223 человека, 65 из которых признаны маломобильными. Многие часто ездят до тары, но, несмотря на это, власти все равно убрали автобус, сославшись на низкий спрос и недостаточное финансирование.

Добиться возвращения 108 маршрута жителям деревни помогло только обращение в прокуратуру и суд. Администрация Тарского района попыталась оспорить решение о возобновлении маршрута, сославшись на то, что это направление и так обслуживают автобусы, которые идут из Омска в Тару и останавливаются на остановке, которая находится неподалеку от деревни. Но суд все равно встал на сторону местных жителей.