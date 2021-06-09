В Омске запустили бронирование билетов на «Зарю» до Большеречья по телефону

Выкупать билеты придется утром перед поездкой. Фото: ВКонтакте

В Омске снова начал ходить теплоход до Большеречья, который сломался в один из первых рейсов. Тогда людям пришлось несколько часов ждать ремонта на берегу. Предполагали, что у теплохода пробило днище, но, к счастью, это оказалось не так. Теплоход починили и сейчас он снова работает.

Чтобы уменьшить очереди за билетами, теперь есть возможность забронировать их заранее. Правда пока только по телефону. Для этого нужно позвонить в кассу (тел. 34-03-33) , назвать имя, фамилию и телефон, по которому с вами можно будет связаться. За сутки перед поездкой будут производить обзвон, чтобы подтвердить бронь. Билеты придется выкупать прямо перед поездкой с 7:00 до 7:30. Купить билеты онлайн на сайте пока нельзя, но над такой возможностью уже работают.