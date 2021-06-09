Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 10:00

В Омске загорелась беляшная на Первомайском рынке

Никто из посетителей не пострадал
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Огонь не успел сильно разгореться.

Огонь не успел сильно разгореться.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сегодня утром омичи, решившие перекусить в павильоне быстрого питания на Первомайском рынке стали свидетелями ЧП. Неожиданно для всех внутри что-то загорелось, из дверей и вытяжки а крыше повалил густой черный дым. Работники попытались своими силами потушить возгорание, но не преуспели, потратив несколько огнетушителей.

В службу МЧС сообщение о пожаре поступило в 9:42. С помощью специализированной техники потушить возгорание удалось за считанные минуты. Уже к 9:46 пожар был ликвидировать, уточнили в пресс-службе ведомства. Никто не пострадал, но перекусить в кафе сегодня, видимо, не удастся.