Омич потребовал запретить ночные рейсы самолетов ради тишины

Омичу помешал шум от самолетов. Фото: Евгений Цуприк

С неожиданным предложением выступил один из омских общественников. Игорь Басов в своих соцсетях рассказал о том, что обратился в администрацию Омска и прокуратуру с просьбой запретить взлет и посадку самолетов в Омске с 22:00 до 6:00. По его мнению, самолеты мешают омичам отдыхать.

В мэрии на обращение омича ответили, что в законе о тишине, который приняли в Омской области несколько лет назад речи о запрете ночных полетов не идет. А с жалобами на уровень шума омичу посоветовали обратиться в Роспотребадзор. В мэрии претензий к аэропорту не имеют.

Если посмотреть на расписание постоянных рейсов, то получится, что как таковых ночных рейсов в Омск нет. Первый самолет прибывает в 4:20, а самый поздний отправляется в 20:10.