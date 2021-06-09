«Росводоканал Омск» в очередной раз подтвердил соответствие международным стандартам

Аудиторы Британского института стандартов оценили работу предприятия, посетив все ключевые подразделения омского водоканала.

Аудит интегрированной системы менеджмента предприятия, проведенный в мае текущего года, в очередной раз подтвердил соответствие деятельности «Росводоканал Омск» требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества» и ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента».

В итоговом заключении аудиторы отметили, что действия, предпринятые предприятием в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией, показали свою результативность. На высоком уровне обеспечено круглосуточное снабжение миллионного города качественной питьевой водой. Сточные воды очищаются без нанесения ущерба объектам окружающей среды.

В письмах генерального директора Британского института стандартов по России и СНГ Давида Андре Жозе Фарделя, адресованных в адрес руководителей Омской области и города Омска говорится: «Постоянное совершенствование процессов позволяет АО «ОмскВодоканал» занимать лидирующие позиции в сфере жилищно-коммунального комплекса».

- Омский водоканал как предприятие непрерывного цикла продемонстрировал свою готовность к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. Мы оперативно пересмотрели графики и режимы работы подразделений. Персонал, который мог выполнять свои трудовые функции в дистанционном формате – переводили на работу в дистанционном формате. Мы обеспечили горожан питьевой водой и услугами водоотведения в непростое для всех время, одновременно вели обновление городской коммунальной инфраструктуры и работали над реализацией проектов, улучшающих качество очистки сточных вод, - рассказал Сергей Шелест, генеральный директор «Росводоканал Омск».

Интегрированная система менеджмента внедрена и действует в «Росводоканал Омск» с 2010 года. Аудиторы проанализировали работу нескольких десятков структурных подразделений, не выявив несоответствий в деятельности предприятия, определив возможности для улучшения и хорошие практики. Восемь подразделений по итогам аудита продемонстрировали высокие результаты функционирования интегрированной системы менеджмента.