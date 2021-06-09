В Омске неделю ищут девушку-подростка с пирсингом в носу

Девушка ушла из дома неделю назад. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Омске уже неделю родные разыскивают 15-летнюю Дарью Шегулову. Девушка ушла из дома 3 июня и пропала. Она не отвечала на звонки и не выходила на связь с родными. До сих пор о ее месте нахождения ничего неизвестно.

В момент ухода Даша была одета в розовую футболку, серые джинсы и розовые кроссовки.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: пирсинг в носу и татуировка на руке.

Если вы видели Дашу или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или поисковый отряд «Лиза Алерт».