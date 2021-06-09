За сутки в Омске 60 раз горел тополиный пух

В Омске продолжает действовать особый противопожарный режим, но это никак не мешает появлению пуховых пожаров. В этом году, по данным МЧС, их регистрируют гораздо чаще, чем в прошлом. Только за сутки спасателям поступило 60 вызовов, связанных с возгоранием пуха, в прошлом же году из-за пуха случилось всего 36 пожаров.

Омичам напоминают, что пух легко воспламеняется, но огонь может перейти на сухую траву, деревья или дома, а это уже приведёт к трагедии. В основном причиной возгорания становятся поджоги, но пух может воспламениться из-за обычного окурка, поэтому омичей просят быть особенно аккуратными и внимательными, чтобы избежать трагедии.