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Общество8 июня 2021 15:05

Оксана Фадина вошла в состав омской делегации на XX Всероссийский Съезд праймериз «Единой России»

Так решили участники XXIX Конференции омского регионального отделения этой партии.
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Фото со странички Оксаны Фадиной "ВКонтакте"

Фото со странички Оксаны Фадиной "ВКонтакте"

Мэр Омска написала на своей страничке «ВКонтакте», что в этом мероприятии приняли участие 129 делегатов. Ониподвели итоги предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Омской области и определили делегатов на XX Всероссийский Съезд партии, который пройдет 19 июня в Москве. Там будет утвержден проект предвыборной программы партии и федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам.

«Участники конференции единогласно поддержали предложение включить в состав омской делегации победителей праймериз - Степана Бонковского, Игоря Антропенко, Александра Артемова и меня, - сообщила Оксана Фадина. - Вместе мы представим Омскую область на XX Съезде «Единой России».

Оксана Николаевна также напомнила, что в праймериз «Единой России» приняли участие 65 тысяч жителей Омской области, а электронный формат также позволил высказать своё мнение максимальному числу избирателей. Фадина поблагодарила земляков и однопартийцев за поддержку и доверие.